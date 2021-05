F1, Horner sta con Verstappen: "Anche Hamilton può sbagliare"

La stagione 2021 di Formula 1 si sta consumando in un duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen mai acceso come quest’anno. E anche per questo motivo iniziano a diffondersi le prime scaramucce tra i due. E il primo sasso è stato lanciato proprio dal campione della Mercedes, che si è soffermato sugli “errori della Red Bull”. Scatenando la reazione del team principal di quest’ultima, Chris Horner.

“Max parlerà in pista, anche perché lo stesso Hamilton ha dimostrato di poter sbagliare – ha affermato Horner in un’intervista concessa a ‘ESPN’ -. Avviene occasionalmente, ma anche lui è capace di compiere un errore significativo. Lo abbiamo visto anche a Imola. Lì è stato semplicemente molto fortunato a non finire doppiato e a non pagare un prezzo più alto per il suo sbaglio”.

“Tutti possono sbagliare, e ancora siamo in una fase di campionato non stressante. Man mano che il campionato proseguirà, però, gli eventuali errori peseranno di più. E Max non ha assolutamente nulla da perdere”, ha concluso il team principal della Red Bull.

OMNISPORT | 13-05-2021 22:24