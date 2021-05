F1, Horner: “Verstappen merita la leadership del mondiale”

Christian Horner, in una chiacchierata concessa al sito ufficiale della Formula 1, ha promosso a pieni voti il lavoro svolto da Max Verstappen in questa prima parte della stagione, evidenziando come l’olandese meriti senza esclusioni la leadership del campionato piloti.

Secondo il Team Principal della Red Bull, Verstappen è riuscito a massimizzare la raccolta di punti in questa prima parte di stagione, rimanendo in scia a Lewis Hamilton anche nei round dove Mercedes ha mostrato una migliore performance, soprattutto sul passo gara.

Ma il percorso sia per il pilota che per la scuderia non è certo finito qui, anzi…

“Max ha ottenuto una grande vittoria, la sua seconda dell’anno, e merita di andare via da Monte Carlo con la leadership del campionato”, ha dichiarato Christian Horner. “In ogni caso non significa assolutamente nulla, vista la quantità di gare ancora da disputare. Per la nostra squadra, essere in testa ad entrambi i campionati, è un risultato oltre le aspettative di inizio week-end”.

“Mostra quanto siano vicine le prestazioni e come le cose possano cambiare molto rapidamente da un fine settimana all’altro. Dobbiamo mantenere questo ritmo fino alla fine del campionato, visto che la pressione, in quel momento, sarà arriverà ad un livello importante”, ha concluso.

OMNISPORT | 26-05-2021 11:12