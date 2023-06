F1, Horner: "Verstappen nel club con Senna, Prost e Schumacher"

Il team principal della Red Bull: "E' un pilota davvero unico"

19-06-2023 09:17

Il team principal della Red Bull Chris Horner ha festeggiato la vittoria di Max Verstappen in Canada: “Penso che sia fantastico essere testimoni diretti del livello che ha raggiunto Max, sta guidando veramente bene, ma è difficile paragonare Max a Senna, Prost o Schumacher, perché tutti loro hanno corso in epoche diverse. Sono tutti fenomenali, e Max sta entrando in questo speciale club per le prestazioni che ha espresso non solo oggi, ma anche in qualifica sul bagnato, durante le quali è stato fenomenale. Si vedeva già la prima volta, quando aveva fatto il primo test con la Toro Rosso a Suzuka, che non il circuito più adatto per andare al massimo, che aveva una ‘fame’ e un talento puro. Lo ha confermato vincendo con noi la prima gara della sua carriera immediatamente all’esordio, e posso dire che è davvero un pilota unico”.

Le cento vittorie della Red Bull: “È fantastico per tutto il team aver vinto 100 gare, il 27% di tutte quelle che abbiamo disputato: un risultato incredibile per tutta la squadra non solo qui a Montreal ma anche nella nostra sede di Milton Keynes, con tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato sodo. In Cina, nel 2009, ero già felice per la prima vittoria, e in radio avevo detto che almeno ne avevamo vinta una in F1, e 99 GP dopo possiamo dire che stiamo vivendo un momento fantastico”.