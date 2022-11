F1, Hulkenberg sempre più vicino alla Haas

01-11-2022 22:02

Il futuro di Mick Schumacher in Formula 1 è ormai segnato. Il figlio del sette volte campione del mondo verrà mandato via dal team Haas a fine stagione e sul nome del sostituto ci sono davvero pochi dubbi. Sarà quasi di sicuro un altro tedesco, Nico Hulkenberg, il nuovo pilota della squadra americana al fianco del danese Kevin Magnussen.

Lo stesso Hulkenberg ne ha parlato a ServusTV: “La decisione non spetta a me. Ci sono ancora delle trattative. Sono ottimista, ma dovremo essere pazienti”. Intanto, è stato ufficializzato che nel 2023 il tedesco non sarà più pilota di riserva in Aston Martin dati gli arrivi di Stoffel Vandoorne e Felipe Drugovich. Segnale per il ritorno da titolare.