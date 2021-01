F1: Il grande obiettivo dell'Aston Martin per il 2021

Si scaldano i motori in vista della prossima stagione di Formula Uno. La bandiera a scacchi sulla griglia di partenza è ancora lontana, ma in questo momento, tutte le squadre stanno affinando strategie e approntando programmi futuri.

Anche Aston Martin vuole dire la propria nel circus del 2021 con lo storico marchio britannico che prenderà il posto in griglia della Racing Point. La scuderia britannica tornata in Formula Uno, ha obiettivi importanti e spera di poter migliorare il proprio piazzamento dopo gli ultimi anni vissuti positivamente dal punto di vista dei risultati sportivi, tra i quali figura anche la vittoria colta nel GP di Sakhir da Sergio Perez.

Tra l’altro la scuderia inglese si affiderà alle qualità di due ottimi piloti ovvero Sebastian Vettel e Lance Stroll.

Insomma c’è molto entusiasmo come sottolineato dal TP Szafnauer citato da Formula1.com. “Abbiamo gettato le basi per un’era nuova di zecca accanto a un contesto globale molto impegnativo, bilanciando nel contempo questi compiti con la nostra stagione di Formula 1 di maggior successo fino ad oggi. Mentre la sfida una volta era affermarci come il team più efficiente sulla griglia, ora c’è un’entusiasmante opportunità per affermarci come un top team, pur mantenendo quell’efficienza, al fine di aggiungere un capitolo entusiasmante all’eredità di Aston Martin”.

Obiettivi? tutti hanno le idee chiare in Aston Martin: “Con un nuovo nome, azionisti impegnati, nuovi investimenti e un team esperto, crediamo di avere tutti gli ingredienti per competere per ancora più podi e, si spera, anche vittorie”.

OMNISPORT | 19-01-2021 13:25