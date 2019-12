F1 in fibrillazione: Hamilton alla Ferrari, Rosberg si sbilancia

La suggestione è più che giustificata: Lewis Hamilton, inglese della Mercedes e campione del mondo di F1, ha aperto all’ipotesi Ferrari destando un interesse compromesso dalla condizione di tensione e indubbia confusione che ha attraversato la stagione della scuderia di Maranello.

Quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport e rilanciata di conseguenza, ha rinnovato le attese sulla stagione che verrà e su quanto porterebbe Hamilton alla Rossa anche se da qui a due anni. Anche in termini di personalità, visto e considerato quanto il pilota britannico abbia inciso e quanto abbia saputo imparare a gestire una certa componente anche grazie alla sua mental coach, a cui alcuni attribuiscono il suo cambio.

Sull’argomento ha espresso un parere anche l’ex compagno e rivale di Hamilton, Nico Rosberg, tramite il suo abituale Vlog su YouTube.

“La Ferrari ovviamente è una squadra leggendaria e lui ha reso leggendaria la Mercedes – ha commentato il tedesco – ha vinto tanti campionati e l’unico ulteriore step in avanti possibile nella sua carriera è vincere un campionato con la Ferrari. Sicuramente ci penserà”.

Anche il campione del mondo 2016 però è consapevole che perché un affare di questo tipo vada in porto devono combaciare molte caselle: “Dipenderà molto anche se la Ferrari vorrà spendere una quantità di soldi sufficiente e se farà una stagione sufficientemente buona l’anno prossimo – ha sottolineato ancora Rosberg – dipende da molte, ma penso che sia possibile”.

Proprio in ottica 2020 poi, il 34enne ex pilota di Wiesbaden ha invitato a osservare le chance di titolo della Red Bull: “Possono vincere un campionato il prossimo anno – ha commentato rispondendo ad una domanda dei suoi fan – perché la Honda è tornata e sta facendo un ottimo motore al momento ed hanno una buona macchina. Anche in quest’ultima gara, su una pista che è nettamente pro-Mercedes, Verstappen non era troppo lontano da Hamilton i termini di passo sul giro. 3-4 decimi, che non sono tanti su una ‘pista Mercedes’, quindi chiaramente hanno una chance, come ce l’avrà la Ferrari. Dei giovani, Verstappen è quello che ha più possibilità di vincere il titolo in futuro”, ha ribadito Rosberg.

VIRGILIO SPORT | 09-12-2019 13:43