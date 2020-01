F1, indiscrezione Alonso-Ferrari: le parole dello spagnolo

L'ex pilota di Renault e Ferrari Fernando Alonso si sta cimentando nella prima Dakar della sua carriera, ma tra una duna e l'altra già pensa al futuro e a un ritorno in Formula 1. Il campione asturiano deciderà in estate se tornare nel circus nel 2021 o tentare altre strade, come correre in Indycar.

Il pilota spagnolo ha respinto le indiscrezioni su un possibile secondo matrimonio con la Ferrari, con cui ha corso per 5 anni senza mai riuscire a vincere il titolo e arrivando per tre volte al secondo posto in classifica generale: "Non ho parlato con la Ferrari. Il viaggio con loro è stato molto bello, ma non è il caso di ipotizzare un ritorno", sono le parole riportate da Partidazo COPE.

"La loro scommessa per il futuro è abbastanza chiara e porta il nome di Charles Leclerc. Inoltre bisognerà vedere chi sarà competitivo nel 2021. Magari la Ferrari non lo sarà. Vedremo".

Ma la Formula 1 continua ad affascinarlo: "Ora devo terminare la Dakar, poi avrò la 500 miglia di Indianapolis. In estate dovrò prendere una decisione sui prossimi due o tre anni. Ho l’idea di tornare in Formula 1. Mi sento Pilota di Formula 1 e questo è quello che mi piace e che conosco meglio da fare. Non so se tornerò o meno, deciderò nei prossimi mesi”.

"È quello che mi piace fare di più, è la categoria regina delle corse automobilistiche, ma ha anche i suoi svantaggi. La Formula 1 ha bisogno di una dedizione completa della tua vita. Ne ho passati 18 e ora devo valutare se voglio tornare due o ancora per altri tre anni. Devo anche valutare la squadra disponibile o interessata. Devo mettere tutto sul tavolo e valutare".

SPORTAL.IT | 15-01-2020 11:49