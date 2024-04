F1, GP Cina diretta LIVE da Shanghai: Verstappen dalla pole, Ferrari da rimonta, start alle 9

L’intenso week end che ha segnato il ritorno della Formula 1 a Shanghai di chiude con il Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024. Max Verstappen con la vittoria nella Sprint e la pole si candida per un magico tris mentre la Ferrari è chiamata alla rimonta con obiettivo podio. La classifica piloti è attualmente così composta dopo la Sprint Race di ieri:

1. Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 85 punti

2. Sergio PEREZ (Red Bull) – 70 punti

3. Charles LECLERC ( Ferrari ) – 64 punti

4. Carlos SAINZ (Ferrari) – 59 punti

5. Lando NORRIS (McLaren) – 40 punti

La prima Sprint Race della stagione se l’è aggiudicata, tanto per cambiare, Max Verstappen. Il tre volte campione del mondo della Red Bull non ha fatto sconti, nemmeno partendo dalle retrovie sulla griglia di partenza. Al 2° posto un ottimo Lewis Hamilton sulla Mercedes rivitalizzato ieri dalla pioggia, a podio anche l’altra Red Bull di Sergio Perez pure lui in rimonta. Ferrari invece ai piedi del podio con Charles Leclerc quarto e Carlos Sainz quinto. I due piloti di Maranello hanno dato vita ad una battaglia nel finale che ha lasciato un po’ di strascichi con il pilota monegasco che si è lamentato dello spagnolo via radio.

Red Bull imprendibile. La conferma arriva anche dalle qualifiche che hanno visto Max Verstappen firmare l’ennesima pole position della stagione, finora 5 su 5. Altra doppietta della macchina di Milton Keys con Sergio Perez in prima fila. Grandioso Fernando Alonso 3° con l’Aston Martin. Delusione per le Ferrari ancora una volta lente sul giro secco: Leclerc e Sainz sono rispettivamente 6° e 7° e domani saranno chiamati alla rimonta contando su un passo gara che dovrebbe essere migliore.

Il Gran Premio di Cina si corre sul circuito di Shanghai. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 9.00 di domenica 21 aprile. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica