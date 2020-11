F1, la carezza a Vettel del giovane collega: "Non potevamo perderlo"

In un certo senso uno è l’erede dell’altro, anche se ha una lunga strada davanti a sé prima di eguagliare le sue gesta. E Pierre Gasly, che come Sebastian Vettel ha vinto a Monza al volante di una piccola scuderia faentina (nel suo caso l’AlphaTauri, erede della Toro Rosso di Seb), ha deciso di parlare del collega tedesco in uscita dalla Ferrari.

“Lo ritengo una figura molto importante nell’ambiente dei Gran Premi, è il secondo più vincente in griglia. Sappiamo quello che ha raggiunto in Formula 1, non dovremmo dimenticare che è tra i 5 piloti di maggior successo della storia”, ha dichiarato il francese a ‘FormulaPassion.it’.

“Credo che qualche volta in Formula 1 le persone fatichino a riconoscere il merito dei piloti di successo quando sono ancora in attività – ha aggiunto Gasly -. Quando poi se ne sono andati e il loro tempo è scaduto, dopo un po’ la gente realizza. A volte fatichiamo a vedere il presente”.

Quindi un’ulteriore carezza a Vettel: “A me Seb piace davvero tanto, è una persona molto intelligente, mi ha sempre aiutato e mi ha dato dei validi consigli. Mi piace come persona ed è anche un pilota di grande talento, credo perciò che debba fare parte dei piloti migliori al mondo”.

OMNISPORT | 17-11-2020 21:59