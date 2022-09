F1, la diretta del GP d'Olanda sul circuito di Zandvoort. LIVE

GIRO 31. Lotta per il dodicesimo posto: Gasly si difende in staccata su Zhou.15:43

GIRO 25. Leclerc sempre il più veloce nel primo settore non perde da Verstappen che è già quasi arrivato in zona DRS su Russell.15:35

GIRO 20. Sainz risale in sesta posizione dopo aver superato Albon in rettilineo.15:28

GIRO 10. Alonso prende la scia sul rettilineo e supera Gasly in velocità, salendo in 12esima posizione.15:15

GIRO 2. Magnussen largo va per ghiaia, sfiora le barriere e rientra in ultima posizione. 15:05

In Pole Position scatterà il padrone di casa Max Verstappen su Red Bull che ha avuto la meglio nelle Qualifiche per soli 21 millesimi sulla Ferrari di Charles Leclerc. Nel decimo di secondo, terzo in griglia, l'altra Rossa di Carlos Sainz. 14:47

PRE GARA

La Formula 1 torna a scaldare i motori e lo fa col GP d’Olanda, quattordicesimo appuntamento del Mondiale automobilistico 2022. La classifica piloti è attualmente questa:

Max Verstappen (284 pt.) Sergio Perez (191 pt.) Charles Leclerc (186 pt.) Carlos Sainz JR (171 pt.) George Russell (170 pt.)

Max Verstappen non ha deluso il pubblico di casa azzannando la pole position del Gran Premio d’Olanda di Formula 1. A Zandvoort il campione del mondo idolo del popolo orange ha beffato all’ultimo tentativo un grande Charles Leclerc. Terzo tempo con l’altra Ferrari per Carlos Sainz,tutti i primi tre in un decimo. Buona prestazione anche da parte delle Mercedes con Lewis Hamilton quarto.

Più in difficoltà Sergio Perez, quinto con l’altra Red Bull, autore di un errore all’ultima curva nel tentativo finale. Sesto tempo per George Russell con l’altra Mercedes. In quarta fila Lando Norris su McLaren e Mick Schumacher, bene con la Haas. Completano la top-ten Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) e Lance Stroll (Aston Martin). 13° tempo per Fernando Alonso con un’Alpine in ombra. Penultimo Sebastian Vettel..

Il Gran Premio d’Olanda si corre sul circuito di Zandvoort. Sono previsti 72 giri. Semafori spenti alle ore 15.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Sergio Perez (Red Bull)

6. George Russell (Mercedes)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Mick Schumacher (Haas)

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

11. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Fernando Alonso (Alpine)

14. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17. Daniel Ricciardo (McLaren)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Sebastian Vettel (Aston Martin)

20. Nicholas Latifi (Williams)

Fonte: Ansa