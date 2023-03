F1, la Fia cambia ancora: cancellata la Direttiva Tecnica 39

Una notizia inaspettata che è stata comunicata soltanto alla Ferrari e agli altri team.

26-03-2023 14:20

Ancora aria di cambiamento in F1. Come riporta Motorsport.com infatti, la FIA ha abrogato l’arcinota Direttiva Tecnica 39, che era stata introdotta nel 2022 e applicata per la prima volta nel GP del Belgio con l’obiettivo di minimizzare il fenomeno del porpoising, ossia del pompaggio aerodinamico.

La nuova direttiva è stata annunciata soltanto ai team. Un fulmine a ciele sereno per il mondo della F1, ma anche inevitabile. La scelta della Federazione è infatti una naturale conseguenza delle previsioni dei Regolamenti 2023: le nuove regole aerodinamiche impongono un marciapiede del fondo alzato di 15 mm ed il gomito del diffusore sollevato di 10 mm.

La Ferrari e gli altri team dovranno fare di necessità virtù ed è probabile che nel corso del campionato ci saranno altri cambiamenti delle norme, come spesso sta accadendo negli ultimi anni.