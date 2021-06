F1, la McLaren guarda con fiducia al prossimo trittico di gare

Reduci da un quinto e un nono posto a Baku, la McLaren vuole vendicare il sorpasso subito nella classifica costruttori per mano della Ferrari e l’unico modo per farlo e tornare a mettere le proprie monoposto nelle posizioni di vertice.

Per essere competitivi ed ambire ad essere la terza scuderia del circus, Ricciardo e Norris dovranno approfittare di ogni GP per fare punti assieme, una missione questa per cui tutti nell’ambiente McLaren stanno lavorando alacremente e per la quale tutti cercheranno di dare il massimo già a partire dal weekend al Paul Ricard.

“Tre gare consecutive possono essere intense ma tutti in pista e in fabbrica sono pronti e stanno continuando a dare tutto. Passare da una serie di circuiti cittadini a piste più tradizionali con Francia e Austria sarà una sfida emozionante” ha detto Norris alle cui parole, sostanzialmente, si è accodato Daniel Ricciardo.

“Andiamo in Francia per affrontare il primo trittico della stagione e non vedo l’ora di iniziare. Tre gare di seguito possono essere viste come una sfida, ma sono anche una grande opportunità per passare del tempo in macchina e costruire qualcosa sui progressi che abbiamo fatto finora. Girare per tanti km nei prossimi tre fine settimana, insieme al lavoro che abbiamo fatto nel simulatore, ci dovrebbe portare a buoni risultati e ad aumentare la mia fiducia con la vettura”.

OMNISPORT | 14-06-2021 21:14