F1, la Mercedes scrive ai tifosi delle Frecce d'argento

La scuderia di Berkeley addolorata: "Spiacenti per la prestazione, confidate nel lavoro di sviluppo".

11-03-2023 16:26

Il debutto in Bahrain ha messo in allarme i tifosi Mercedes, il cui ambiente ha preso subito le fattezze di una polveriera: Lewis Hamilton, a caccia dell’8^ alloro iridato, e George Russell, che vuole competere in maniera consona al talento di chi ha inanellato (in Brasile) solo la prima perla della carriera, sono piloti veloci, ma non dispongono della vettura giusta. Il primo ha denunciato di non essere stato ascoltato dalla Scuderia, mentre il secondo pare aver tirato già in barca i remi, assegnando tutte le vittorie alla Red Bull, ma la Mercedes è pronta a dare battaglia, come spiega una lettera alla tifoseria.

“A tutti i nostri fan, il Bahrain ci ha fatto male. Ha fatto male a ciascuno di noi, che affrontiamo ogni stagione determinati a lottare per il titolo. Ha fatto male alla squadra, dopo aver lavorato duramente su una vettura che non ha soddisfatto le aspettative. E sappiamo che ha fatto male anche a voi. La vostra passione e il vostro sostegno sono importanti per farci progredire; non ci faremo prendere dal panico: non reagiremo di getto. Sotto i riflettori, in un contesto come la F1, si fa presto a puntare il dito o a ricercare un caprio espiatorio, ma sapete che siamo meglio di così. Stiamo lavorando con urgenza e calma per costruire il percorso di recupero, concentrandoci su ciò che deve accadere nel breve, medio e lungo termine per ritornare a vincere. Abbiamo in cantiere sviluppi per le prossime gare e ne arriveranno altri” il comunicato del team diretto da Toto Wolff.