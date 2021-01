F1: la Mercedes smentisce problemi per il rinnovo di Hamilton

“Tutto inventato” così un portavoce della Mercedes ha bollato tutti i rumor intorno al rinnovo di Lewis Hamilton che tarda ad arrivare. Il sette volte campione del mondo è formalmente libero dal primo gennaio, ma di fatto l’accordo per continuare con la scuderia con cui sta scrivendo la storia sembra davvero vicinissimo.

Vero o falso la verità la sapranno come al solito solo ed esclusivamente i diretti interessati. Le maggiori speculazioni vertono ovviamente sulle richieste economiche di Lewis, ma anche su una sua presunta volontà di avere voce in capitolo nelle scelte della squadra, ad esempio sul suo compagno di squadra. Negli ultimi giorni i quotidiani italiani Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport avevano anche ipotizzato che Ineos, comproprietaria al 33% del team, provvedesse in grande parte al lauto stipendio del fuoriclasse britannico.

Intanto, con un rinnovo che sembra dover essere solo annunciato, dalla Mercedes ci tengono a far sapere “Che non c’è alcun motivo per essere preoccupati per quanto riguarda la posizione di Hamilton”.

