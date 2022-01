F1, l'Alfa Romeo cambia nome

20-01-2022 17:39

Il team Alfa Romeo in un comunicato ha reso noto la modifica di nome e logo della scuderia. Il nuovo nome sarà Alfa Romeo F1 Team ORLEN, mentre il logo rispetto al precedente non avrà più il tricolore sotto lo storico marchio italiano.

“Il lancio di un nome aggiornato rappresenta un nuovo approccio per la squadra, così come la Formula 1 entra in una nuova era regolamentare. Allo stesso tempo, il nome conserva i legami con il recente passato: è un’identità che trasmette un forte impegno da parte di Alfa Romeo e ORLEN, che rimangono con la squadra in relazioni a lungo termine e continuano a spingerla in avanti”.

