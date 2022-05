F1, l’allarme di Horner: “Alcuni team potrebbero saltare dei Gran Premi”

23-05-2022 17:22

Con l’avanzare della stagione si fa sempre più seria, all’interno dell’ambiente della Formula Uno, la questione relativa al budget cap.

Secondo Chris Horner infatti, i paletti imposti dalla FIA potrebbero portare alcune scuderie alla pesante decisione di rinunciare ad alcuni Gran Premi, uno scenario questo che certo non farebbe bene all’immagine e alla regolarità del campionato.

“Sette team su dieci potrebbero ritrovarsi nella condizione di dover saltare delle gare per rientrare all’interno dei paletti imposti dal budget cap” ha dichiarato preoccupato il Team Principal della Red Bull.

“Non si tratta solo delle grandi squadre, ma anche di tutto il pacchetto di mischia. Un po’ tutti stanno faticando per i problemi legati all’inflazione. La FIA ha il dovere di prendersi cura del problema. So che stanno analizzando la cosa con serietà, ma è doveroso ricordare come il costo della vita stia aumentando in maniera esponenziale. Il trasporto merci è quadruplicato come costo e questa non è una cosa che possiamo controllare” ha ribadito allarmato il numero uno della scuderia austriaca, una delle compagini che, secondo i rumors degli ultimi giorni, sarebbe messa peggio in termini di spese già effettuate.