F1, Lance Stroll indagato per comportamento antisportivo: spinta al preparatore. Il video, cosa rischia e il precedente Verstappen

Lance Stroll sotto inchiesta da parte della FIA: il pilota canadese come documentano le immagini ha spintonato energicamente il suo preparatore nei box Aston Martin dopo non aver superato il taglio del Q1 nelle qualifiche del GP del Qatar:. Cosa rischia ora e il precedente Verstappen-Ocon 2018

12-10-2023 11:42

Ci sono ancora strascichi di un Gran Premio del Qatar tanto duro per i piloti quanto infinito. Oltre all’inchiesta aperta dalla FIA per le grosse sofferenze patite dai piloti sotto il calore e l’umidità di Losail con conseguenti casi di malori, malesseri e quant’altro, c’è anche una questione emersa nelle ultime ore e che riguarda Lance Stroll.

Il pilota canadese della Aston Martin è finito sotto inchiesta da parte della FIA per il suo comportamento antisportivo. Durante le qualifiche del venerdì, infatti, Stroll, dopo l’ennesima eliminazione in Q1, una volta rientrato nel suo box ha strattonato il suo preparatore che gli si era avvicinato solo per ricordargli alcune procedure di rito. Ora la F1 vuole vederci chiaro e ha aperto un’indagine. Cosa rischia Lance? C’è anche un precedente che si riferisce all’attuale tri-campione del mondo, Max Verstappen.

F1, Gp Qatar: l’ira di Stroll si abbatte sul suo preparatore, video

Per capire cosa è successo bisogna fare un passo indietro. E tornare al venerdì del Gran Premio del Qatar. Sono in corso le qualifiche per la gara della domenica. Lance Stroll sta cercando disperatamente di superare il taglio del Q1. Non ci riesce, ancora. E’ la quarta eliminazione per il pilota canadese nella prima trance delle qualifiche.



Stroll torna ai box. Nell’uscire dalla sua Aston Martin “sbatacchia” il volante. Poi percorre qualche metro, gli si para davanti il suo preparatore, Henry Howell, che gli ricorda le varie procedure del fine sessione, come ad esempio la pesa da regolamento. Stroll ha un primo gesto di stizza, lo allontana. Henry ci riprova e stavolta si becca uno spintone e viene pure strattonato.

Il tutto documentato dalle telecamere internazionali che in quel momento stavano proprio inquadrando il box della Aston Martin. Per di più, di lì a poco, Stroll si presenta in mixed zone per parlare con le tv e i media e risponde a monosillabi, gli scappa anche una parolaccia asublimare un comportamento non proprio da gentleman.

F1, caso Stroll: prima archiviato, poi riaperto sotto la spinta social

La particolarità della vicenda Stroll. Nelle ore successive con i social che hanno cominciato a rilanciare e condividere il video dello spintone, Aston Martin ha minimizzato l’episodio. Dal canto suo la FIA, la direzione corsa e i commissari non hanno ritenuto di andare oltre una leggera reprimenda. Ma c’è un però. Proprio sull’onda mediatica e social la FIA nelle ore successive ha fatto un passo indietro e riaperto il “fascicolo Stroll“volendoci vedere chiaro sul comportamento del canadese per capire se davvero siano stati violati i principi e le norme comportamentali a cui sono tenuti piloti, meccanici e personale di tutta la F1.

Secondo l’articolo 12.2.1.c del Codice Sportivo Internazionale della FIA un concorrente può essere perseguito se adotta una condotta fraudolenta e pregiudiziale agli interessi di una qualsiasi competizione o agli interessi degli sport motoristici in generale.

F1, caso Stroll: cosa rischia. Il precedente: Verstappen contro Ocon

Difficile fare previsioni al momento sulle possibili azioni contro Stroll per il suo comportamento. Si va dalla reprimenda, alla multa, alla sanzione. Ovviamente il pilota non rischia una squalifica. Sarebbe una pena troppo dura. In merito fa giurisprudenza forse il precedente proprio di Max Verstappen. Il fresco tre volte campione del mondo nel 2018 è stato protagonista di un episodio analogo.

Durante il Gran Premio del Brasile, mentre era in testa è stato toccato dalla Force India di Esteban Ocon che avendo fatto il pit stop con gomme fresche cercava di sdoppiarsi dall’olandese. Max a causa di quella toccata perse la testa della gara, vinta da Hamilton con la Mercedes. A fine Gp, Verstappen, 2° al traguardo, una volta sceso dalla sua Red Bull si fiondò a muso duro contro il pilota francese e lo spinse energicamente più e più volte, i due vennero quasi alle mani.

Verstappen per quel gesto andato in onda in mondovisione fu condannato a due giorni di lavori socialmente utili: è possibile che si arrivi a qualcosa di simile per Stroll?

F1: Stroll in crisi, può lasciare la F1 insieme a papà Lawrence

Che non sia un periodo fortunato per Lance Stroll lo si era capito. Se più indizi fanno una prova questo 2023 per il pilota canadese sembra sempre di più un calvario. Se negli ultimi anni aveva retto al confronto con i suoi compagni, vedi il penultimo, il pluricampione Vettel, l’arrivo di Alonso in squadra ne ha ridimensionato di molto il valore e il rendimento e forse l’autostima. Surclassato dal compagno di squadra le sue prestazioni sono diventate gara dopo gara peggiori.

Per di più ci si sono messi gli incidenti e le qualifiche fallite. In Olanda è stato mandato allo sbaraglio con gomme troppe fredde su pista ancora umida, risultato: è andato a sbattere. Incidente, anche abbastanza pauroso, che si è ripetuto a Singapore, stavolta con conseguenze peggiori visto che Lance ha saltato la gara del giorno dopo, quella vinta da Sainz su Ferrari. Nel mezzo ben 4 eliminazioni in Q1 e il Gp del Qatar finito anch’egli claudicante nella sua monoposto per l’eccessivo calore e le condizioni al limite come da video diventato virale di Stroll che barcolla.

Stroll è arrivato senza svenire fino allo sportello dell’ambulanza, non sa nemmeno lui come ci è riuscito #QatarGP

E si parla di una possibile uscita di Stroll dalla F1, dal 2025 ma chissà, se non prima e forse anche il padre milionario, Lawrence starebbe pensando a cedere Aston Martin ad un gruppo di investitori saudita, si è fatto il nome di Aramco.