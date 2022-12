F1, Latifi: "Era l'anno cruciale ma ho fallito"

02-12-2022 12:54

L’ormai ex pilota della Williams Nicholas Latifi ai microfoni di Motorlat ha ripercorso amaro il suo 2022: una stagione negativa che non gli ha permesso di essere confermato nella classe regina dei motori.

“Nel 2020 ero un rookie, nel 2021 credo che ci siano stati dei miglioramenti davvero notevoli in tutti i settori. Quest’anno ho fatto un passo indietro e lo abbiamo fatto anche come squadra. Direi che quest’anno fosse cruciale per assicurarmi un futuro in F1, ma che alla fine dei conti sia stato il peggiore dei miei tre nel Circus. Semplicemente, non ha funzionato e ho fallito. Sono deluso ma grato per l’opportunità che ho avuto in questi tre anni e sono consapevole della posizione privilegiata in cui mi sono trovato”.