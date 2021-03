F1, Latifi: "Molto prezioso il ritorno in Williams di Button"

Il 2021 per la Williams deve necessariamente essere l’anno della svolta. Dopo tre ultimi posti consecutivi nella classifica costruttori, la scuderia inglese marchiata Dorilton Capital punta sui soui due piloti per invertire questa tendenza negativa.

Gli occhi sono puntati sulle prestazioni del giovane talento George Russell. L’inglese, ‘protetto’ della Mercedes, lo scorso anno in diversi GP aveva sfiorato un piazzamento in top-10, vedendoselo poi sfuggire inopinatamente dalle mani. La dirigenza del team, oltre che da lui, si aspetta un significativo passo in avanti anche da parte del canadese Nicholas Latifi, battuto nettamente nel confronto diretto da Russell nella sua stagione d’esordio in F1.

Il vice campione 2019 di F2 dovrà necessariamente mostrare dei progressi per permettere alla Williams di raggranellare finalmente qualche punto iridato nella battaglia di fondo griglia con Alfa Romeo ed Haas.

Secondo Latifi, la presenza del campione di Button sarà di grande aiuto per lui e per l’intera scuderia. “Penso che sia estremamente prezioso – ha detto il canadese – Jenson Button è un pilota che rispetto molto. Penso che sarà solo un beneficio per la squadra. Da un punto di vista egoistico è bello che sia un pilota”. “Io non sono vecchio in questo sport, ma compirò 26 anni quest’anno ed è solo il mio secondo anno in Formula 1. Non so quanti anni ha fatto lui in F1, un bel po’, e da molte di quelle esperienze non è trascorso troppo tempo. Ascoltare quello che ha passato, le battaglie che ha affrontato, sarà enorme. Lui è un campione del mondo. Questo è qualcosa che non dipende dalla disciplina specifica che svolgi. Ascoltare [l’esperienza] delle persone [è importante] qualsiasi percorso di vita esse abbiano affrontato”.

