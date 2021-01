F1, Lawrence Stroll: “L’obiettivo è vincere il mondiale con Vettel o Lance”

Ambizione, questa la parola d’ordine che serpeggia nella scuderia britannica in queste settimane che precedono l’inizio del campionato del mondo di Formula 1.

Lawrence Stroll, proprietario della casa automobilistica inglese e del team di F1, alza l’asticella, confidando che la sua scuderia possa crescere fino ad arrivare a giocarsi e vincere il mondiale di F1 ed è convinto che la Aston Martin possa proseguire sul solco tracciato dall’ottima Racing Point nel 2020, squadra stretta parente della Mercedes in grado di salire tre volte sul podio, di cui una sul gradino più alto con Sergio Perez a Sakhir.

“Per vincere in F1 servono anni, non è certo una cosa che si ottiene da un giorno all’altro. Ma io penso che uno tra Vettel e Lance possa vincere il titolo. Dobbiamo continuare sulla scia della passata stagione, magari andando più forte – così il padre di Lance Stroll alla le parole di Stroll alla Bbc – Abbiamo ottenuto tre podi di cui una vittoria. Mi piacerebbe, nel 2021, aumentare il numero dei podi e, perché no, delle vittorie”.

“Il mio obiettivo con questa, come le altre aziende che ho posseduto, è vincere. Uno dei modi in cui diventeremo campioni del mondo è convincere iragazzi a pensare e agire come se lo fossimo già. E uno dei modi è quello di portare qui un quattro volte campione del mondo – ha continuato Stroll – Vettel non si trovava a guidare la monoposto che aveva, che non si adattava al suo stile di guida. Ma è un pluri iridato. Non avrà certo dimenticato come si guida. In più ha un’etica del lavoro che nel paddock non è seconda a nessuno; sono convinto che con noi farà un lavoro fantastico perché è più motivato che mai. Anche Lance avrà le sue occasioni per vincere. L’anno scorso le sue prestazioni sono state impressionanti. Con l’Aston Martin avrà la possibilità di laurearsi campione”.

Parole chiare e obiettivi già fissati per il futuro: l’Aston Martin vuole essere protagonista del circus.

OMNISPORT | 08-01-2021 09:37