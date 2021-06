F1, Leclerc: "Credo nella Ferrari, altrimenti non sarei qui"

Il GP di Monaco è alle spalle, adesso Charles Leclerc è pronto a ripartire. Dopo la delusione di Montecarlo, il pilota della Ferrari si sta concentrando su Baku, prossima tappa della Formula uno. Il monegasco vuole riscattarsi e puntare a un bel risultato, magari centrando il podio come ha fatto il compagno di squadra Carlos Sainz nell’ultima gara.

Nel frattempo, in una recente intervista, Charles Leclerc ha ribadito di essere contento con la “Rossa”: “Essere in Ferrari è un sogno fin da quando ero bambino e penso sia un sogno per molti piloti, credo nel progetto ed è per questo che ho firmato un contratto a lungo termine con la Ferrari – ha dichiarato Leclerc, citato da GPFans –. Sono molto felice e, da parte mia, non vedo alcun svantaggio, altrimenti probabilmente non ci sarei andato. Tutto mi diceva di andarci, quindi sono molto felice dove sono”.

Un contratto a lungo termine che Leclerc spera di onorare, vincendo un titolo che in Ferrari manca dal lontano 2007. I tifosi amano il pilota monegasco e sono convinti che possa fare grandi cose in futuro. Il suo talento è evidente, serve solo una macchina competitiva e magari un po’ più di fortuna e attenzione, che sono mancate ad esempio a Montecarlo.

OMNISPORT | 01-06-2021 17:23