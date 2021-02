F1, Leclerc cuore d'oro: l'aiuto all'amico ha commosso il web

In pista bisogna essere spietati per vincere, specialmente se di fronte hai avversari come Lewis Hamilton. Charles Leclerc lo sa bene, la prossima stagione dovrà essere più glaciale che mai per riscattare una stagione deludente. Fuori dalla Formula uno, però, si torna a essere se stessi.

Nonostante i tanti impegni che lo constringono a rimanere lontano dagli affetti, Leclerc non si è mai scordato dei vecchi amici, come dimostra un gesto che ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo. Stesso discorso per il fratello Arthur, che milita in F3 ed è entrato nella Driver Academy della Ferrari.

Attraverso una storia pubblicata con il proprio profilo Instagram, il fratello di Charles Leclerc ha preso in mano la situazione, cercando di aiutare una persona a lui cara: “Ciao a tutti, non ho mai fatto nulla di simile prima, ma oggi userò questa piattaforma per aiutare un mio vecchio compagno di scuola, Thomas. Recentemente ha scoperto di avere una patologia agli occhi. In breve tempo potrebbe diventare cieco. Gli do tutto il mio sostegno e chiedo a tutti voi di donare e condividere al massimo il link che inserirò nella mia biografia per raggiungere i soldi per un intervento che lo aiuterà a mantenere la sua vista. Conto su di voi”.

Ovviamente, al suo fianco, si è mobilitato anche il campione monegasco del Cavallino. Il maggiore dei Leclerc ha condiviso l’appello, convincendo i tanti fan e follower che lo seguono a contribuire con una donazione.

Thomas, il ragazzo colpito dalla sfortunata malattia agli occhi e amico dei fratelli Leclerc, ha spiegato su Instagram la sua situazione delicata, commovendo tutti: “Guardo finché posso, sto perdendo la vista a causa di una patologia genetica”. Sicuramente, il sostegno di Leclerc, del fratello Arthur e di chi contribuirà con una donazione darà una speranza a Thomas.

OMNISPORT | 14-02-2021 13:38