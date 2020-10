F1, Leclerc: "Ho cambiato approccio"

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc alla vigilia della tre giorni di Portimao ha parlato dei suoi trascorsi nel circuito: “Ci ho corso nelle giovanili, era stato un weekend davvero brutto per me quando ho corso qui in Formula 3, ho pochi ricordi di quel fine settimana… In quale circuito mi piacerebbe girare? orrei aggiungere Brands Hatch al programma del campionato. Ho guidato spesso su quel circuito sulla Playstation”.

“Ho cambiato un po’ il mio approccio per quest’anno, nel 2019 stavo prendevo le sessioni dalla PL1 alla PL3 in maniera più tranquilla e poi finivo per perdere un po’ di consistenza in qualifica. Quest’anno spingo dalla prima sessione in avanti”, ha spiegato il monegasco.

OMNISPORT | 22-10-2020 19:25