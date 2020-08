F1, Leclerc: "Non riesco a spiegare questa situazione"

Tredicesimo nelle qualifiche di Spa, Charles Leclerc al team radio si è lasciato andare a un piccolo sfogo per la situazione che sta vivendo la Ferrari: “Non posso fare di più”.

Entrambe le Rosse partiranno in settima fila: “A essere onesti è molto difficile trovare una spiegazione per essere in questa posizione. Si tratta di un grande passo indietro rispetto agli altri. Dobbiamo trovare il problema centrale e affrontarlo. Non è stata una buona giornata, ma in questo momento va così e dobbiamo continuare a lavorare sodo. Credo che tutti in squadra debbano tenere la testa alta anche in momenti difficilissimi come questo. Posso capire la delusione dei tifosi a casa. Cercheremo di fare la miglior gara possibile anche se, ripeto, non possiamo aspettarci miracoli”, ha detto il monegasco a Sky Sports F1.

OMNISPORT | 29-08-2020 17:21