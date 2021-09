F1, Leclerc: "Non vedo l'ora di rivedere i tifosi Ferrari"

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc, intervistato dal sito ufficiale della Formula Uno, ha parlato alla vigilia della tre giorni di Monza: “Sulla carta è una pista difficile per la Ferrari. Dall’anno scorso abbiamo fatto progressi ma in generale sarà una gara difficile. Ci sarà anche la Sprint Qualifying, quindi sarà un formato un po’ diverso e spero questo ci possa aiutare. Non vedo comunque l’ora di rivedere i tifosi della Ferrari in tribuna”.

“Sono abbastanza contento della nostra prestazione complessiva in Olanda. Finire con entrambe le vetture in zona punti è un buon risultato. L’atmosfera era incredibile, ed è stato davvero fantastico vedere così tante persone applaudire nelle tribune. Non vedo l’ora di vedere lo stesso, solo in rosso, a Monza”.

OMNISPORT | 08-09-2021 16:46