F1, Leclerc ringrazia Vettel: "Mi ha insegnato tanto"

17-11-2022 09:21

L’ultima gara della stagione sarà per Sebastian Vettel, 4 volte campione del mondo, il GP che chiuderà la carriera in F1.

Charles Leclerc, che del pilota tedesco è stato compagno quando arrivò in Ferrari nel 2019, elogia il classe 1987 al passo d’addio: ““Ci mandiamo ancora messaggi. Mancherà a tutti nel paddock, perché è una persona davvero gentile per essere un pilota di F1. È sicuramente il più grande lavoratore nel paddock“ ha raccontato a RacingNews365. “Quando sono passato dalla F2 all’Alfa Romeo prima e alla Ferrari poi, quando arrivavo in squadra era già in piedi da un’ora e mezza. Ho preso da lui, perché adesso arrivo presto e esco tardi dalla Scuderia. All’inizio c’erano piccoli dettagli di cui non mi occupavo: lui sì e quelli facevano la differenza. Averlo accanto mi ha aiutato molto, è stato un maestro valido“.