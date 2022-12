F1, Leclerc: "Voglio vincere il Mondale nel 2023"

10-12-2022 16:01

La Ferrari al momento sto attraversando un momento di transizione. Dopo la delusione della stagione 2022, terminata al secondo posto sia nel campionato piloti che in quello costruttori ma a una vita dalla Red Bull, la Scuderia di Maranello sta ora pensando a chi affidare la guida del team F1 dopo le dimissioni di Mattia Binotto e le polemiche che tutto questo ha comportato.

Il nativo di Losanna infatti è stato molto criticato nel corso della stagione, per evidenti errori di strategia e di affidabilità. Ora il posto di Binotto dovrebbe essere preso da Vasseur, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali in questo senso.

A margine del FIA Prize Giving a Bologna, il monegasco della Ferrari Charles Leclerc analizza la stagione appena trascorsa, dicendosi contento per il secondo posto, oltre ad annunciare i propri obiettivi per il 2023. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport:

“Alla fine questo secondo posto nel Mondiale lo prendo comunque. L’ho detto spesso: se riguardo i due anni precedenti, non era scontato uno step così importante per arrivare secondi. Dobbiamo ancora migliorare, ma siamo stati competitivi ed è positivo. Il mio obiettivo è diventare campione del mondo. Dobbiamo fare meno errori nel corso della stagione: se vuoi diventare campione, ogni punto conta. Dalla prima all’ultima gara il livello era molto alto, questo è positivo. Tuttavia non siamo stati abbastanza consistenti, lo vedremo nel 2023: cercheremo di spingere tutti nella stessa direzione”.

Oltre a ciò, Leclerc parla anche di Vasseur, che già ha conosciuto sia all’inizio della sua carriera in F1 sia nelle serie minori:

“Ho piena fiducia in John Elkann e Benedetto Vigna per fare la scelta giusta. Auguro il meglio a Mattia per quello che ha fatto. Noi proveremo a spingere, sperando in un 2023 positivo. Vasseur? Per ora sono solo voci. Ho lavorato con lui anche prima di arrivare in F1, abbiamo sempre avuto un buon rapporto. È un bravissimo Team Principal. Tuttavia non prendo io queste decisioni, vedremo chi sarà”.