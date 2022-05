F1, Leclerc vuole tornare davanti a Barcellona

20-05-2022 11:45

Dopo due settimane di sosta dall’ultimo appuntamento corso a Miami, la Formula 1 torna sul circuito del Montmelò a Barcelona. Il GP di Spagna sarà molto importante in casa Ferrari per continuare il dominio in classifica piloti e costruttori, ma anche e soprattutto per gli aggiornamenti che verranno portati in pista sulla F1-75.

Intervenuto in conferenza stampa, Charles Leclerc ha spiegato: “Cosa mi aspetto dagli aggiornamenti? Di tornare davanti. Attraverso le novità vogliamo migliorare nella velocità di punta, ma non solo. Vogliamo fare passi avanti anche nelle curve a bassa velocità perché a Miami abbiamo notato che la Red Bull era più efficace di noi anche in quell’aspetto”.

OMNISPORT