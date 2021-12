F1, Lewis Hamilton (1°): "Non ho capito perchè Max ha frenato"

05-12-2021 21:24

Cosa è successo a Jeddah, nel neonato tracciato cittadino dell’Arabia Saudita, è difficile raccontarlo a parole se non lo si è visto. Due bandiere rosse, ripartenza, safety car incomprensibili, tamponamenti. Quello che è certo, i questo GP che rimarrà nella storia, è la vittoria di Sir Lewis Hamilton.

Il britannico della Mercedes arriva davanti a tutti precedendo il contender Max Verstappen. Ora i due sono a pari punti, e l’ultimo appuntamento della stagione ad Abu Dhabi sarà letteralmente decisivo per la vittoria del campionato.

Queste le parole del pilota Mercedes Hamilton al termine della gara:

“Un GP incredibilmente duro. Ho cercato sempre di usare la testa e, per quanto fosse dura la battaglia, ho voluto mettere in pista tutta la mia esperienza accumulata nel corso degli anni. E’ stato davvero difficile, però sia io, sia il team, abbiamo continuato a spingere nonostante tutto quello che fosse successo”.

E in occasione del tamponamento su Verstappen al giro 37 dice:

“Non ho capito perchè ha frenato in maniera così pesante. Io gli sono finito addosso e lui s’è mosso. Solo dopo ho avuto il messaggio che mi avvertiva che mi stava facendo passare. Ora arriviamo a pari punti all’ultima gara. Noi abbiamo un gran passo, loro sono molto veloci e non sarà facile superare. Ad ogni modo stiamo facendo un lavoro fantastico e non vogliamo mollare proprio ora”.

