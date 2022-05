F1, Lewis Hamilton: "A monaco va così. Bloccato dalle Alpine"

29-05-2022 20:53

Anche in occasione del GP di Monaco, il migliore nella scuderia Mercedes è stato George Russell, arrivato al quinto posto (e unico in griglia a finire almeno in top-5 in tutti i GP fin qui disputati).

Paga ancora dazio Lewis Hamilton battuto ancora una volta dal giovane britannico e solo ottavo. Hamilton ha accusato anche molti problemi di porpoising e non è riuscito a lasciare il segno.

Queste le sue parole:

“Vivo, imparo, vado avanti, ma sinceramente non è stato frustrante, dato che sono cose che possono accadere qui nel Principato. Quando mi sono messo dietro a uno dei piloti dell’Alpine, ero consapevole che sarebbe stato difficilissimo passarli. Speravo che la pioggia mi avrebbe concesso altre chance questo weekend, però non è stato così. Se non fossi stato frenato dalle Alpine, magari ci sarebbe stato un finale diverso, e invece sono rimasto dietro a tutte e due”.