F1, Lewis Hamilton ancora senza squadra: la posizione della Ferrari

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto in un’intervista a Sky Sports ha dichiarato di non avere rimpianti per il mancato arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari. Il pilota inglese sette volte campione del mondo è al momento disoccupato, considerato lo stallo nelle trattative con la Mercedes per il rinnovo del contratto.

“Non credo che ci pentiremo della scelta di non provare a prendere Hamilton, alla fine della giornata si prendono le decisioni che si considerano le più corrette”.

Binotto ha confermato che il Cavallino Rampante punta molto sull’accoppiata Leclerc-Sainz. In particolare sul monegasco fa questa considerazione: “Penso che Charles abbia molto talento. Abbiamo investito molto come Ferrari su di lui e con la macchina giusta sono abbastanza sicuro che possa sfidare Hamilton”.

“Abbiamo fatto le nostre scelte e crediamo che lui e Sainz formino una coppia molto buona e forte, quindi non credo che avremo rimpianti di alcun tipo. Anche se sono giovani hanno una buona esperienza in F1. Sono molto contento della scelta”. La speranza di Binotto è di aprire un ciclo importante dal 2022, quando cambieranno i regolamenti.

“Non c’è un numero uno e un numero due, avranno uguali opportunità, sicuramente all’inizio della stagione. Sono piuttosto contento che siano liberi di lottare. Quel che dobbiamo fare, come sempre, è ottimizzare i punti della squadra e, quando ci riesci, solitamente ottimizzi anche i punti dei piloti. Al primo posto vanno i punti del team. Successivamente, durante la stagione, vedremo come progrediranno le cose, quali obiettivi individuali potranno raggiungere i piloti e se dovremo adottare una strategia differente, ma a inizio stagione saranno liberi di lottare”.

OMNISPORT | 14-01-2021 09:20