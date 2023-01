Lewis Hamilton è attualmente il pilota più vincente in F1 con 103 vittorie, 103 pole position e 191 podi all’attivo oltre a sette titoli mondiali (statistica che lo vede ancora affiancato a Michael Schumacher). Queste statistiche, infatti, lo rendono ancora oggi l’uomo da battere nel Circus delle monoposto nonostante i suoi 38 anni. L’inglese è in scadenza di contratto con la Mercedes nel 2023, tuttavia non dovrebbero esserci particolari problemi sul rinnovo del contratto con la scuderia tedesca, dove Hamilton è presente dal 2013.

F1, Lewis Hamilton ed il paragone con Michael Schumacher

Lewis Hamilton ha vinto con la Mercedes sei dei suoi sette titoli mondiali ed è sempre stato un uomo Mercedes anche durante la sua militanza in McLaren, in quanto motorizzata dalla casa di Stoccarda. Con il team di Woking Hamilton trascorse 5 anni (dal 2007 al 2012), per poi trasferirsi nella Casa madre di Stoccarda. Proprio il suo palmares di 7 titoli iridati vinti lo avvicina a Michael Schumacher (anche il tedesco ha vinto gli stessi campionati), rendendolo uno dei più vincenti del circus mondiale.

F1, i programmi di Lewis Hamilton per il 2023

Lewis Hamilton, alla sua 17esima edizione in F1, andrà alla caccia del suo ottavo titolo mondiale, quello della leggenda, nella speranza che la Mercedes possa ritornare competitiva e lottare alla pari con Ferrari e RedBull. La monoposto del 2022 non si è rivelata competitiva ed il pilota inglese ha anche interrotto una statistica che deteneva in forma esclusiva: fino al 2022, infatti, Hamilton era l’unico pilota con almeno una vittoria all’attivo in ogni anno di militanza di F1.