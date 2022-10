Lewis Hamilton: "Resto in Mercedes a vita"

17-10-2022 15:31

Finirà la carriera con la scuderia della Stella. Questo è quello che al momento traspare dalle parole di Lewis Hamilton intenzionato a non cambiare team, anzi.

Il sodalizio con il team tedesco funziona e il progetto sembra progredire spedito, nonostante questa stagione sia stata avarissima di successi. Anche Toto Wolff, Team Principal della scuderia, ha ammesso che il progetto di Lewis Hamilton è continuare a correre per altre cinque stagioni e terminare la carriera in Mercedes.

“Abbiamo ancora molto lavoro da fare, molto da raggiungere. Quindi non ho intenzione di andare da nessuna parte nel prossimo futuro. La mia intenzione è quella di rimanere in Mercedes più a lungo. Non è scolpito nella pietra per quanto tempo. Ho intenzione di rimanere con il team per il resto della mia vita, questo è un dato definitivo. Si tratta di capire cosa faremo in futuro, anche al di là delle corse voglio costruire qualcosa con Mercedes e c’è molto che la Mercedes può fare, non è solo una casa automobilistica, ma molto di più”.