F1, le anticipazioni di Wolff sulla Mercedes

02-01-2023 11:25

Dopo aver in parte ‘salvato’ la stagione con la vittoria di George Russell in Brasile, Toto Wolff spiega con che tipo di ‘progetto tecnico’ la Mercedes si riaffaccerà in pista nel Mondiale al via in Bahrain il 5 marzo.

Queste le dichiarazioni del team principal austriaco a planetf1.com: ““In galleria del vento la macchina 2023 sembra la vettura del 2022, ma mi dicono che sotto è piena di sorprese; è una questione di flusso d’aria, di distribuzione dei pesi e di mappa aerodinamica. La nostra vettura è cambiata radicalmente a metà anno a livello ‘concettuale’, ma sulla carrozzeria non si vedeva nulla. E’ stato come aver sbucciato uno strato di cipolla, scoprendo i vari problemi e credo siamo arrivati a capire perché la macchina non funzionava. La correlazione dati ha iniziato a funzionare, almeno in alcuni tracciati, e tutto sta nel dettaglio: come possiamo far funzionare la macchina dal punto di vista aerodinamico, come possiamo migliorare la guida e renderla più divertente.. Sono le questioni principali cui dare in inverno una risposta, per far sì che ci sia per i piloti una piattaforma stabile, una ‘bozza’ da poter sviluppare in seguito”.

Le ultime riflessioni si concentrano sulla Formula E, ‘mondo’ da cui la Mercedes ha preso la distanza: “La F1 ha oscurato le altre categorie. L’audience è troppo bassa per giustificare il nostro impegno in questo campionato, sulla falsariga di quanto avvenuto con il DTM: se il campionato non ha seguito, il ritorno economico non è soddisfacente. Conviene avere risultati vincenti in F1 e non disperdere risorse in altri progetti sportivi” le parole a racingnews365.com.