F1, Lewis Hamilton in pole ad Imola. Ferrari in seconda fila

Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gp del made in Italy e dell’Emilia Romagna, seconda prova del Mondiale 2021 di Formula 1.

Il pilota inglese della Mercedes , già vincitore della prima corsa dell’anno in Bahrain, è riuscito a precedere per pochi secondi la Red Bull di Sergio Perez: per il sette volte campione del mondo è la pole numero 9 9 della carriera.

Delusione invece per Max Verstappen , che partirà solo dalla terza posizione a causa di un brutto errore in Q3. Al suo fianco in seconda fila la Ferrari di Charles Leclerc che ha preceduto l’AlphaTauri di Pierre Gasly.

A completare la top ten le due McLaren di Daniel Ricciardo e di Lando Norris che hanno preceduto l’altra grande delusione della giornata, la Mercedes di Valtteri Bottas , anch’egli protagonista di diversi errori negli ultimi due tentativi in Q3.

Nona e decima l’Alpine di Esteban Ocon e l’Aston Martin di Lance Stroll.

Ancora male Sebastian Vettel , 13° e fuori in Q3 con la sua Aston Martin al pari dell’altra Ferrari di Carlos Sainz , che partirà solo dall’11° posto.

Per le Rosse, quindi, indicazioni in chiaroscuro dopo le qualifiche: il team si piazza davanti alle McLaren, rivali per il terzo posto alle spalle delle imprendibili Mercedes e Red Bull, ma mentre Leclerc ha confermato il quarto posto del Sakhir, mentre Sainz perde tre posizioni rispetto all’ottavo posto del suo primo Gp con la Ferrari, stessa posizione in cui lo spagnolo ha poi chiuso la gara.

Attenzione, però, al potenziale delle McLaren: Norris si è visto infatti cancellare il secondo miglior tempo a causa dei “track limits“.

I tempi dei primi 10:

1 Lewis Hamilton (Mercedes) 1’14″411 23

2 Sergio Perez (Red Bull Honda) 1’14″446 18

3 Max Verstappen (Red Bull Honda) 1’14″498 20

4 Charles Leclerc (Ferrari) 1’14″740 19

5 Pierre Gasly (AlphaTauri Ferrari) 1’14″790 21

6 Daniel Ricciardo (McLaren Mercedes) 1’14″826 21

7 Lando Norris (McLaren Mercedes) 1’14″875 15

8 Valtteri Bottas (Mercedes) 1’14″898 22

9 Esteban Ocon (Alpine Renault) 1’15″210 20

10 Lance Stroll (Aston Martin Mercedes)



OMNISPORT | 17-04-2021 15:10