F1: Lewis Hamilton modifica il cognome

14-03-2022 17:41

Al Dubai World Expo il britannico della Mercedes sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha annunciato che modificherà il suo cognome: aggiungerà quello della madre, Carmen Larbalestier, a quello avuto in eredità dal padre.

“Mia madre si chiama Larbalestier e sto per aggiungere il suo nome al mio – ha detto Hamilton quando mancano solo quattro giorni all’avvio della stagione 2022 di Formula 1 con le prime prove libere del Gran Premio del Bahrain che si svolgerà poi domenica -. Non ho mai capito del tutto il fatto che la donna quando si sposa perda il cognome. Per questo voglio che il cognome di mia madre appaia in futuro con Hamilton”.

Proprio in occasione del weekend del Sakhir avverrà questo cambio di cognome per Lewis, che tra l’altro ha trascorso parte della sua infanzia con sua madre, dopo il divorzio di lei da Anthony Hamilton.

Poi Hamilton a proposito della stagione che sta per iniziare, ha aggiunto: “Sono tornato a lottare per l’ottavo titolo. Voglio fare qualcosa che nessun altro ha fatto, sarebbe strabiliante”, e poi, tornando all’epilogo della scorsa stagione e ai mesi successivi, ha precisato: “E’ stato un periodo difficile, ma io amo quello che faccio e sono ancora in gioco. Non pensavo che alla mia età”.

OMNISPORT