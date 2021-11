F1, libere Gp Qatar: Mercedes imprendibili, Ferrari così così

20-11-2021 13:16

Mercedes velocissime nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar. A Losail le Frecce Nere confermano l’impetuosa crescita delle ultime gare, dominando la sessione con Valtteri Bottas, davanti a tutti con il tempo di 1’22″310, e Lewis Hamilton, secondo a sei centesimi.

F1, libere Gp Qatar: problemi per Max Verstappen

Lavori in corso per la Red Bull di Max Verstappen: il pilota olandese è entrato in pista dopo quasi mezz’ora dall’inizio della sessione, dopo un lavoro intenso ai box dei meccanici sull’ala mobile posteriore della monoposto, e ha ottenuto il terzo tempo mostrando di nuovo un DRS instabile. Quindi è rientrato ai box per ulteriori modifiche.

F1, libere Gp Qatar: la Ferrari migliora ma non basta

Ferrari in crescita: dopo un venerdì negativo, le Rosse di Maranello sono migliorate sabato mattina ottenendo il sesto tempo con Carlos Sainz e il nono con Charles Leclerc (protagonista di un testa coda nel finale). Ma Gasly resta una spina nel fianco in vista delle qualifiche, e anche le Alpine sono veloci.

Atmosfera comunque serena nei box di Maranello se si considera la situazione della McLaren, rivale per il terzo posto nella classifica costruttori: Norris e Ricciardo sono fuori dai 10.

F1, Gp Qatar: i tempi delle terze libere (primi dieci)

1 V. Bottas Mercedes 1’22″310

2 L. Hamilton Mercedes 1’22″388

3 M. Verstappen Red Bull 1’22″651

4 P. Gasly AlphaTauri 1’22″835

5 S. Perez Red Bull 1’22″846

6 C. Sainz Ferrari 1’23″048

7 F. Alonso Alpine 1’23″186

8 E. Ocon Alpine 1’23″209

9 C. Leclerc Ferrari 1’23″276

10 Y. Tsunoda AlphaTauri 1’23″567

OMNISPORT