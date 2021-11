F1, Toto Wolff: "Mercedes irregolare? Saremmo dei pazzi"

19-11-2021 18:57

Il team principal della Mercedes Toto Wolff in conferenza stampa in vista del Gp del Qatar ha risposto alle accuse della Red Bull nei confronti dell’ala posteriore delle monoposto delle Frecce Nere, che aumenta nettamente la velocità sul rettilineo.

“Credo che sia regolare. Credo che a questi livelli sarebbe da pazzi correre con la consapevolezza di avere qualcosa di irregolare montato sulla vettura”.

Verstappen non è stato punito dopo la manovra in Brasile ai danni di Hamilton: “Non ci aspettavamo nulla da questa richiesta, lo abbiamo fatto per una ragione di principio e per sgombrare il campo da diversi dubbi. Alla luce di questa decisione pare sia impossibile superare all’esterno, perché Verstappen non ha lasciato spazio per una vettura come si dovrebbe fare e non è stato penalizzato”.

