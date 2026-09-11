F1 Madrid Prove Libere 2: Antonelli leader davanti ai due Ferrari. Lindblad a muro, bandiera rossa

Andrea Kimi Antonelli conferma il buon feeling delle Mercedes sull'inedita pista di Madrid, ma nelle Prove Libere 2 la Ferrari si migliora con il podio, a un decimo, di Leclerc e d Hamilton

Il venerdì dell’inedito circuito di Madrid si chiude con la seconda sessione di prove libere dove a svettare è stato Andrea Kimi Antonelli, ma a differenza delle FP1 le due Ferrari si sono avvicinate ulteriormente portandosi sul podio, rispettivamente con Charles Leclerc a 113 millesimi di distacco e Lewis Hamilton quasi a gomito a gomito con il collega. C’è stato anche spazio per un imprevisto ai danni di Arvid Lindblad, uscito incolume da un incidente su un circuito che piloti e team devono ancora interpretare, riscattandosi comunque con la conferma del quarto miglior tempo di oggi.

Antonelli subito forte nelle FP2

La sessione è partita con Leclerc autore del primo riferimento delle FP2, ovvero 1:35.557 su gomme medie e su una SF-26 che stamane non presentava la power unit aggiornata secondo i dettami dell’ADUO2 per via dei postumi dell’incidente di Monza, non tanto per l’impatto in sé ma per un surriscaldamento anomalo avvenuto dopo il sinistro: i tecnici Ferrari hanno perciò pensato di usare qualche precauzione, preservando il motore per piste meno insidiose e più note come quella del prossimo appuntamento a Baku.

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A stretto giro Antonelli conquista il miglior tempo, 1:34.428, a sua volta con le medie nuove ma con Leclerc comunque vicinissimo. E il pilota Mercedes si migliora ulteriormente scendendo sotto l’1:34, ottenendo sul Madring un tempo pari a 1:33.926. Una leadership preservata anche all’inizio delle simulazioni di qualifica con gomme soft (1:33.662), davanti al duo Ferrari Hamilton e Leclerc.

Bandiere rosse, ma poi la sessione riparte e conferma Antonelli con alle spalle Leclerc ed Hamilton

Scavallata poco più di mezz’ora la sessione è stata interrotta dalle bandiere rosse per l’incidente di Arvid Lindblad, che con la propria Racing Bulls è andato ad impattare sulle barriere di una pista che non concede prigionieri da questo punto di vista. Fortunatamente il pilota se l’è cavata ed è illeso, cosa che non si può dire della monoposto.

Le FP2 sono poi ripartite con poco più di dieci minuti a disposizione dei piloti, dedicati ai long run: Antonelli conferma il suo primo posto (su gomme medie), con i due Ferrari quasi appaiati. Leclerc nell’ultima parte ha provato le soft, Hamilton invece le medie per dare indicazioni su possibili combinazioni per la gara di domenica. Il britannico si è anche reso di una piccola incomprensione con Yuki Tsunoda, effettuando un impeding ai danni del pilota sostituto momentaneo di Isack Hadjar.

Nonostante l’imprevisto, Lindblad comunque ha conservato il quarto miglior tempo, seguito da George Russell, Max Verstappen (all’inizio della sessioni autore del miglior tempo, poi depennato per aver infranto i limiti della pista), Oscar Piastri, Tsunoda, Esteban Ocon e Liam Lawson. Libere 2 complicate per Lando Norris, che ha dovuto gettare la spugna per un problema al cambio della sua McLaren.

GP Madrid, Prove Libere 2: classifica dei tempi