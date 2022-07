F1, Magnussen si complimenta con Schumacher: "Grandi passi avanti nelle ultime gare"

15-07-2022 14:17

Il pilota della Haas Kevin Magnussen, chiamato a sostituire Mazepin all’inizio di questa stagione, si è complimentato col proprio compagno di box Mick Schumacher per l’ultima grande prestazione al Red Bull Ring.

Le prestazioni del figlio d’arte stanno visibilmente migliorando, e Magnussen ci ha tenuto a farlo present. Queste le sue parole riprese da F1GrandPrix.it:

“Adesso siamo in settima posizione in campionato e ci serve che entrambi i piloti facciano buoni piazzament. Arrivare agli obiettivi di squadra sarebbe davvero difficile se solamente un driver portasse a casa il massimo risultato possibile. In quest’ottima, infatti, Schumacher ha fatto un enorme passo in avanti nelle ultime corse”.