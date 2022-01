F1, Mark Webber: “Russell è pronto a sfidare Hamilton”

27-01-2022 13:30

L’approdo di George Russell in Mercedes è sicuramente uno dei colpi di mercato più interessanti della stagione che verrà. L’ex pilota della Williams è certamente pieno di talento, come già dimostrato, e con la voglia di spaccare il mondo, ma con una pressione non indifferente da dover sostenere. Sarà lui il compagno di squadra di Lewis Hamilton che dopo la delusione cocente di Abu Dhabi tornerà più agguerrito che mai.

Mark Webber, ex pilota della Red Bull ha voluto così commentare questo connubio di piloti britannici, parlando anche del tema Sprint Race, ad oggi in dubbio per la stagione 2022.

Sfidare Lewis sarà molto complicato, ma George ha quasi 50 gare di Formula 1 alle spalle, quindi è pronto – ha detto Webber ai media austriaci. Sa benissimo che ci sarà un grande cambiamento, questo deriva dal doversi qualificare in prima fila in ogni weekend e concludere ogni gara nelle primissime posizioni.

Per quanto riguarda le gare sprint, dobbiamo assicurarci che lo spettatore capisca cosa sta guardando e cosa la Formula 1 sta cercando di ottenere, e non è sempre facile. A volte gli eventi più lunghi annoiano, come il tennis, ma tutti i giocatori più forti vogliono vincere i Grandi Slam e i tornei più importanti. Il migliore troverà sempre il modo di vincere il quinto set, quindi dobbiamo fare in modo che le Sprint Race in Formula 1 non diventino una lotteria e riducano il prestigio della categoria”.

