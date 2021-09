F1, Marko: “Red Bull potrebbe avere un vantaggio in Messico o in Brasile”

Mancano sette appuntamenti prima di vedere per l’ultima volta, la bandiera a scacchi, sventolare sull’ultimo traguardo.

Intervistato dalla stampa al termine dell’ultimo Gran Premio di Russia, il braccio destro di Dietrich Mateschitz ha espresso una valutazione sulla sfida mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, precisando come quest’ultimo potrebbe godere di un piccolo vantaggio nel prossimo mese e mezzo, soprattutto nelle gare di “altura” come Messico e Brasile. Le caratteristiche tecniche della RB16B, infatti, dovrebbero ben sposarsi con l’aria rarefatta e con le condizioni di gara offerte dalle due trasferte in terra sudamericana.

“Lewis Hamilton è un forte e degno avversario per il titolo mondiale, ma nelle prossime gare potremmo avere un piccolo vantaggio in termini di performance, soprattutto in gare ad alta quota come Messico o Brasile”, ha affermato l’austriaco della Red Bull. “Dobbiamo vincere ancora. Ci sentiamo forti e pronti per attaccare nuovamente”.

