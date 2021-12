F1, Marko: "Sarà ancora una battaglia tra Red Bull e Mercedes"

21-12-2021 11:38

Secondo il consigliere della Red Bull Helmut Marko, il regolamento rivoluzionato della F1 per il 2022 non cambierà le gerarchie in pista: “Le nuove regole rappresentano un’incognita, soprattutto per quanto riguarda il diffusore. Credo che sarà ancora una battaglia tra noi e la Mercedes”.

La Honda non sarà più ufficialmente fornitrice dei motori per la Red Bull, ma la nuova divisione motori continuerà a basarsi sui propulsori dell’azienda giapponese, sulla base dell’accordo siglato negli scorsi mesi.

“Non cambierà nulla – ha spiegato Marko -, la Honda continuerà a costruire i motori per noi, la differenza è che li dovremo pagare. In questo senso è stato fondamentale congelare il regolamento per quanto concerne gli sviluppi delle power unit, che si interromperanno nel 2022”, sono le parole riportate da Formulapassion.

OMNISPORT