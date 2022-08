F1, Massa analizza lucidamente cosa non ha funzionato in Ferrari

08-08-2022 12:15

Sono considerazioni agrodolci quelle fatte da Felipe Massa in merito al rendimento e ai risultati ottenuti dalla Ferrari in questa prima parte di stagione: da una parte il brasiliano è parso soddisfatto del ritorno competitivo del Cavallino, dall’altro non ha nascosto il suo dispiacere per gli ultimi problemi che hanno seriamente compromesso la lotta per il titolo mondiale.

“Chiaramente è bello rivedere la Ferrari in battaglia. Per la Formula 1 in generale è importante tornare a vedere la Ferrari vincere gare ed essere in lizza per il titolo almeno nella prima metà dell’anno” ha affermato Massa ai microfoni di Sky Sports.

“Sfortunatamente sono accadute tante decisioni errate e guai relativi all’affidabilità che hanno allontanato la Rossa dal campionato. Molte vittorie sono sfuggite e molti punti sono andati via a causa degli errori di strategia” ha proseguito il pilota carioca prima di dire la sua sul favorito per il titolo mondiale.

“Un peccato non poter vedere la Ferrari in lotta per il campionato fino alla fine. I discorsi iridati sono chiusi. Verstappen sta svolgendo un lavoro fantastico, merita la conquista del suo secondo titolo” ha chiosato Massa.