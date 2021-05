F1, Mazepin in ginocchio in Spagna: svelato il motivo

Nel GP di Formula uno in Spagna, Nikita Mazepin si è inginocchiato per la prima volta in stagione. Un omaggio al suo Paese, che il 9 maggio festeggia la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Sui social, il pilota polacco ha spiegato così il motivo del suo gesto: “In Russia, il 9 maggio è l’anniversario della vittoria della guerra e ho sentito il bisogno di rispettare la mia Nazione. Oltre 25 milioni di persone morirono al tempo, e anche mio nonno e mia nonna stavano combattendo, quindi era anche un gesto di rispetto per loro”.

OMNISPORT | 11-05-2021 13:37