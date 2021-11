F1, Mazepin: “La Sprint Qualifying in Brasile non mi aiuterà”

11-11-2021 14:28

Non si preannuncia un weekend facile per Nikita Mazepin in quel di San Paolo in Brasile.

A causa del format “rivisto” e della Sprint Qualifying al sabato, il russo della Haas avrà ben poche chance di conoscere un circuito su cui non ha mai girato in carriera, aspetto che ovviamente potrebbe penalizzare le sue performance in pista.

“Mi piace affrontare i week-end con Sprint Qualifying al sabato, anche se nel caso specifico del Brasile non mi aiuta”, ha affermato il pilota russo. “Questo format concede ben poco tempo per adattarsi al circuito e io non ho mai corso ad Interlagos. Conoscere la pista in poco tempo sarà una sfida. Tuttavia è così per tutti, ragion per cui l’unica cosa che posso fare è dare il massimo fin dai primi minuti di attività in pista”.

Queste le parole rilasciate dal pilota russo intervistato dal sito ufficiale della Haas.

