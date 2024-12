F1, tra Red Bull e Perez è finita: spunta l'indizio social e Verstappen ammette il "flirt" con Wolff e Mercedes

Mercato piloti di Formula 1: Perez sempre più lontano dalla Red Bull, manca l'annuncio ma il suo sponsor messicano anticipa i tempi. Intanto Max Verstappen ammette di aver flirtato con Mercedes e con Toto Wolff

Sempre una questione di giorni o forse di ore. Ma prima o poi la storia tra Sergio Perez e la Red Bull scriverà la parola “fine”. Dopo le voci circolate sul prossimo annuncio di Liam Lawson come nuovo pilota della scuderia di Milton Keys ora è spuntato anche un indizio social a rivelare il capolinea dell’avventura di Checo in RB e forse in F1. Dall’altra parte del box c’è poi Max Verstappen che in attesa di conoscere in maniera ufficiale il nome del nuovo compagno, tra le altre cose, ha ammesso di aver avuto contatti in inverno con la Mercedes e non esclude l’ipotesi di un suo passaggio alla corte di Toto Wolff o altrove in futuro.

Perez via da Red Bull: il post dello sponsor messicano

Sergio Perez fuori dalla Red Bull. La scuderia di Milton Keys ha preso da tempo una decisione sul futuro. Come riportato ieri, sarà Liam Lawson a prendere il posto del messicano al fianco di Max Verstappen nel 2025. Il benservito da parte di Horner e Marko nei confronti di Checo è una realtà fattuale da diverso tempo.

Ora c’è anche l’indizio social. Telmex, lo sponsor principale di Sergio Perez, ha pubblicato un post con un’immagine che ripercorre i successi della Red Bull da quando Perez è entrato a far parte del team all’inizio della stagione 2021: 4 Mondiali piloti, 2 titoli costruttori, 58 vittorie in gara e 99 podi. L’immagine era accompagnata da una didascalia che recitava: “Quattro anni storici!”.

Un chiaro segno della fine del rapporto tra lo sponsor messicano e la Red Bull che peraltro è già corsa ai ripari con un accordo di sponsorizzazione con un’altra società di telecomunicazioni AT&T proprio a partire dal 2025. Ma un altro segnale che la “quota messicana” all’interno del team sta per scemare culminando con l’addio di Perez.

Mercato piloti: Verstappen ammette contatti con Mercedes

E se l’avventura di Perez in Red Bull è finita potrebbe chissà se mai potrebbe iniziare in Mercedes quella di Max Verstappen. Toto Wolff per sua stessa ammissione ha cercato il pilota olandese a inizio stagione dopo l’annunciato addio di Hamilton in direzione Ferrari e con la Red Bull in piena polveriera.

A febbraio è venuto alla luce il ‘caso Horner’, che si è concluso con una guerra di potere tra lo stesso Team Principal e Helmut Marko, in cui sia Jos Verstappen, padre di Max, sia il pilota hanno preso posizione a favore del consigliere e se l’esito di in quel caso sarebbe stato diverso, tutto sarebbe potuto cambiare.

Ora anche lo stesso Verstappen ha ammesso i contatti con la Mercedes non escludendo un interesse in futuro per la scuderia di Brackley: “A metà stagione abbiamo passato un brutto momento e poi puoi anche arrenderti molto rapidamente e cercare una via d’uscita. Ma penso che sia stato molto importante essere totalmente coinvolto nella ricerca di soluzioni”.

Verstappen ammette di aver parlato con Toto Wolff: “Non mentirei sul fatto che ci siamo seduti insieme. Ma questo non è un problema in sé, alla fine mi piace davvero dove sono. Lasciare la Red Bull non è l’intenzione. Ma non si sa mai cosa può succedere l’anno prossimo”, ha detto in chiusura SuperMax.