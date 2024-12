F1, Lawson in Red Bull è fatta: a breve ufficiale, Perez scaricato da Horner e Marko, ecco chi va in Racing Bulls

La Red Bull ha deciso finalmente di congedare Sergio Perez, nel 2025 sarà Liam Lawson il compagno di Max Verstappen. A breve ufficiale mentre Isack Hadjar sarà sulla Racing Bulls

Mancano solo il comunicato e l’annuncio. Ma per il resto la Red Bull ha deciso chi affiancare a Max Verstappen nel 2025. Sarà Liam Lawson a correrà per la scuderia di Milton Keys il prossimo anno. Il neozelandese ha vinto il ballottaggio interno con Yuki Tsunoda. Christian Horner ed Helmuto Marko, come ampiamente prevedibile hanno deciso di giubilare Sergio Perez. A breve, secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Francia, lo swap sarà ufficiale così come anche pare deciso il nome dell’altro pilota che correrà in Racing Bulls, si tratta di un altro dell’academy RB, Isack Hadjar.

Red Bull, a breve l’annuncio: Lawson con Verstappen nel 2025

Liam Lawson nuovo pilota Red Bull 2025. Come vi avevamo anticipato la settimana scorsa è stato formalizzato il passaggio in prima squadra di Lawson, preferito in volata a Yuki Tsunoda che resterà in Racing Bulls. La conferma arriva dalla Francia. Julien Febreau, voce ufficiale della F1 su Canal +, ha confermato quasi ufficialmente la mossa della Red Bull che a breve darà il benservito a Sergio Perez per annunciare il pilota neozelandese nuovo compagno di Max Verstappen. L’ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni se non nelle prossime ore.

F1, la Red Bull manda via Sergio Perez

Anche su questo non c’erano dubbi. Quella di Abu Dhabi è stata l’ultima gara di Sergio Perez con la Red Bull e forse anche in F1. Nonostante le continue rassicurazioni di Checo e del sempre più delirante papà Antonio, la scuderia di Milton Keys annuncerà a breve anche la rescissione del contratto con il messicano per il 2025. Uno scenario che sia Christian Horner che Helmut Marko avevano già anticipato nelle ultime dichiarazioni a margine del Gp di Abu Dhabi.

Da capire quanto la Red Bull dovrà versare nelle tasche di Perez per rompere il contratto col messicano il cui rendimento è calato vertiginosamente nelle ultime due stagioni tanto da far sprofondare la Red Bull al terzo posto del Mondiale costruttori dietro McLaren e Ferrari. Per di più lo stesso Perez è stato il pilota che ha fatto più danni nel 2024. Comunque si parla di una buonuscita di una ventina di milioni.

Red Bull, servono 20 milioni per liberarsi di Perez

Come riportato da Marca, se Red Bull decidesse di licenziare Checo Pérez, dovrà pagargli tra i 20 e i 30 milioni di dollari di penale. Pare peraltro che il messicano abbia anche rifiutato un sedile in Racing Bull il prossimo anno. Horner e Marko hanno proposto al messicano un ruolo di ambasciatore del Team nel suo paese e in tutto il Sudamerica dove va detto Red Bull prende parecchi soldi dagli sponsor legati al pilota.

Mercato piloti: Hadjar promosso in Racing Bulls al posto di Lawson

Come in un puzzle a questo punto resta sempre una casella vuota nel mosaico nella griglia dei piloti per il Mondiale 2025. Con Lawson in Red Bull al posto di Perez si libera il sedile della Racing Bulls. Anche qui il giornalista francese Febreau non ha dubbi: sarà il rookie Isack Hadjar a guidare al fianco di Yuki Tsunoda sull’altra monoposto del team satellite Red Bull.

Il pilota francese con passaporto algerino fa parte del programma di giovani piloti della Red Bull. Nel 2023 ha preso parte a due prove libere della Formula 1, la prima nel Gran Premio di Città del Messico con l’AlphaTauri e la seconda nel Gran Premio di Abu Dhabi con la Red Bull Racing. Sempre a Yas Marina ha corso le fp1 quest’anno sulla Red Bull di Verstappen e poi fatto i test Pirelli 2025.