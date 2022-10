27-10-2022 13:09

La stagione del debutto di George Russell sulla Mercedes è ottima: il giovane pilota britannico nonostante le evidenti difficoltà della scuderia tedesca è attualmente al quarto posto in classifica generale, a +2 sul sette volte campione del mondo e compagno di squadra Lewis Hamilton.

Il driver anglocaraibico ha però tenuto a sottolineare in un’intervista alla BBC il suo prezioso lavoro di sviluppo sulla monoposto Mercedes: “Sono io a fare tutto il duro lavoro duro, avanti e indietro con gli assetti, con le ali e cose così… Questo perché sono qui da tempo, conosco gli ingegneri, abbiamo tante discussioni costruttive”.

“George è al primo anno e sta facendo il lavoro al meglio delle proprie possibilità, senza grandi stravolgimenti di assetto. Se quest’anno dovesse chiudere davanti a me, non me la prenderò. Fossimo stati primo e secondo però sarebbe stato differente…”.

Sulla crescita della W13: “Abbiamo capito perché va così, io ho provato di tutto. Questa è una macchina casuale e tentare di risolvere tutti i problemi è stato estenuante”.