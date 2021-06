F1: Mercedes porterà aggiornamenti sulla W12 nei prossimi GP

Più o meno direttamente Lewis Hamilton aveva chiesto a gran voce di apportare delle modifiche alla sua monoposto per cercare di contrastare lo strapotere della Red Bull. Detto fatto.

La scuderia della Stella non stopperà quindi gli aggiornamenti sulla W12, anzi a breve verranno portati sviluppi per cercare di recuperare proprio quel gap che attualmente divide la scuderia della Stella dalla Red Bull che domina la scena in entrambe le classifiche iridate. Ad ammetterlo è stato James Allison, dal prossimo 1 luglio Chief Technical Officer Mercedes.

“Abbiamo un numero ragionevole di cose che renderanno la nostra macchina più veloce nelle prossime gare – ha dichiarato Allison, intervistato dal podcast F1 Nation – Speriamo che si dimostrino sufficienti. Se le mie parole sono in contrasto con quelle di Wolff? Non credo che queste due cose siano in contrasto tra loro. Non credo che Toto abbia detto quello”.

Allison ha poi aggiunto: “Ciò che Toto sottolinea è che le regole del prossimo anno sono una faccenda grossa e richiedono un’enorme quantità di attenzione della nostra fabbrica, ma questo non significa che non ci sono ancora cose da fare prima di quel focus”.

